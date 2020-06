Muchos alcaldes de Bogotá se han comportado como "reyezuelos" con la región: Claudia López

La alcaldesa dijo que esta reforma busca garantizar una colaboración armónica entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, teniendo en cuenta que todos los municipios aledaños a la capital comparten el transporte, el agua los servicios públicos, la movilidad, el Regiotram, el Metro, los temas ambientales, la seguridad alimentaria, entre otros.

“Este proyecto es una figura pensada para resolver problemas reales, concretos, urgentes, con un esquema gubernativo que no sea, ni el reyezuelo de Bogotá imponiéndose, ni los municipios de Cundinamarca vetando a Bogotá como ocurre en la CAR, sino donde podamos ser pares y trabajar con confianza”, manifestó.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, apoyó la posición de la alcaldesa Claudia López y dijo que el acto legislativo les permitirá trabajar armónicamente en pro de la ciudadanía que habita en Bogotá, en las localidades vecinas y en los demás municipios del departamento.

“No va a haber nadie que mande sobre el otro. Bogotá y Cundinamarca deben estar de acuerdo en presupuesto y en gerente para que eso se pueda llevar a cabo, aquí se establece un contrapeso ideal para que la ciudad y el departamento vayan de la mano y Cundinamarca no se aproveche de tener muchos municipios, ni Bogotá exija, como ocurría en años anteriores, una mayoría por ser el municipio más grande, porque eso no era concertación, sino absorción”, indicó.

Senadores como Gustavo Petro se opusieron a este proyecto, advirtiendo que para la creación de un área metropolitana se necesita una ley de cuatro debates y no una reforma constitucional que lesiona la Carta Política colombiana.

“Los problemas de Bogotá en su coordinación con el área que los rodea, sí tienen instrumentos jurídicos establecidos en la Constitución que sirven, solo que no han sido usados”, sostuvo.