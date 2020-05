Municipios que reabran su economía, tendrán que cerrar sus fronteras: Gobierno

El Gobierno Nacional sigue entregando detalles de cómo funcionará la reapertura de alrededor de 900 municipios de todo el país que están libres de COVID-19.

La ministra del Interior, Alicia Arango, afirmó se establecerán una serie de condiciones para que la economía interna de estas localidades pueda comenzar a funcionar, luego de tantos días de cuarentena.

Una de esas condiciones es que las fronteras de estos municipios tendrán que permanecer cerradas.

“La idea es que si un municipio no COVID se abre, tiene que mantener cerradas las fronteras y lo que se va a reactivar es la economía del pueblo, no la economía que sale del pueblo ni que entra el pueblo, es la economía de ese municipio”, señaló la ministra.

“No es un tema fácil, pero es la única manera que cumpliendo todos los protocolos de seguridad, podemos reactivar sectores de la economía que hoy claman por volver a tener su empleo y su empresa”, añadió.

La ministra del Interior también habló de las pruebas de coronavirus que se están haciendo en todo el país y reconoció que las mismas no han sido las suficientes.

“Las pruebas no han sido las suficientes, pero es importante que todos sepamos que muchas pruebas se trasladan en avión a los sitios donde no hay laboratorios y se toman las pruebas y se traen a Bogotá y acá se lee la prueba y se determina si las personas están contaminadas. Hay muchos de esos sitios en donde sí se han hecho pruebas, aunque no suficientes”, manifestó.

El Gobierno Nacional también advirtió que si se comprueba que estos municipios están incumpliendo las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud, se verán en la obligación de ordenar nuevamente el cierre de las mismas.