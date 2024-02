El destituido secretario de Cancillería, José Antonio Salazar, se defendió frente a los señalamientos que ha recibido por la adjudicación del contrato a Thomas Greg para el caso de los pasaportes.

Enfiló baterías contra Luis Gilberto Murillo, quien dijo no puede ser funcionario público por haber sido condenado en el pasado.

“El ministro encargado, Luis Gilberto Murillo, no es abogado, él es ingeniero de minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público, porque, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Nacional, el artículo quinto dispone que el funcionario público que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público, queda inhabilitado para ejercer cargos públicos”, dijo en medio de una declaración pública.

Añadió que Murillo “fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado por destinación oficial del delito”.

Tras la declaración de Luis Gilberto Murillo, hoy canciller encargado, el destituido secretario reiteró que contaba con las facultades para adjudicar la millonaria licitación a Thomas Greg & Greg. "El ministro me restableció en esa representación legal y además me reforzó por emplear un término las funciones", dijo.

"Él dijo que esa resolución también incluía la capacidad de resolver todos los temas jurídicos, administrativos y contractuales relacionadas con ese contrato específico, es decir, no solo me restableció en la representación del fondo y no que me remachó y eso es un hecho real que está escrito, por eso es que yo he insistido tanto en que los conocedores del derecho", añadió en su defensa.

Salazar, dijo este miércoles “sentir temor” tras las reiteradas desautorizaciones que le han hecho el presidente Gustavo Petro y el canciller (e) Luis Gilberto Murillo.

“Cuando ahora manifiestan que yo no actué solo, están tratando de establecer esa versión, sino que es un concierto de personas y la realidad es que yo he actuado solo y he seguido actuando solo porque conozco el tema, conozco la situación, sé lo que hice”, dijo Salazar a La FM de RCN.

Dijo además que, “me ratifico en todo lo que hice”. “Les pido que comprendan mi situación (…) me ratifico en todo lo que he hecho, me ratifico en mi posición, me ratifico en el sentido de que he actuado solo con las competencias que tengo, cumplimiento del deber que me impone la Constitución y la ley”, añadió Salazar.

Sin embargo, en la misma línea que lo hizo el canciller Luis Gilberto Murillo en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro dijo que “no se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto”.

El mandatario reiteró que Salazar “ha roto la ley y es a la justicia penal a la que le corresponde investigar los motivos”, frente al contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons.