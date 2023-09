“Nada me hará desfallecer de estas aspiraciones”: Samuel Santander Lopesierra por decisión del CNE

Después de la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), de revocar por unanimidad la candidatura a la alcaldía de Maicao, La Guajira, de Samuel Santander Lopesierra, avalado por el Movimiento Alternativo Independiente.

Esta revocatoria se debe al vínculo que tuvo Lopesierra con el narcotráfico, tras pagar una condena de 19 años de prisión en Estados Unidos, entre el 2002 y el 2019, y regresar a Colombia en el 2021.

Ante esta decisión de la Sala Plena, el ‘Hombre Marlboro’, se pronunció a través de su cuenta de Instagram, que seguirá adelante con su proyecto de Santa Lopesierra.

“Quiero manifestarles públicamente que esta decisión yo la voy a respetar, pero no me voy a someter, porque creo que tengo todo el derecho a trabajar por el pueblo, y esto no nos va a quebrantar a hacer algunas coaliciones, sino que vamos adelante. Nosotros seguimos adelante con nuestro proyecto”, dijo ‘Santa’

“Nada me va a hacer desfallecer de estas aspiraciones sana, llena de proyectos limpios y blindados ante la corrupción, nos van a derrotar es en las urnas, no en documentación, porque Santa está con su pueblo. Vamos hasta el 29 de octubre porque así lo exige la democracia”, sostuvo.

“Esto no nos obliga a nosotros a buscar ninguna coalición ni a darle apoyo, porque el apoyo lo tiene Santa y Santa no lo va a compartir con nadie”, agregó.

Es importante mencionar que el exnarcotraficante el pasado 10 de junio inscribió su candidatura y recolectó 63.825 firmas, por parte de ciudadanos que avalaron su aspiración a la Alcaldía de Maicao. Recordando que esta era la segunda aspiración de Lopesierra, quien en 1994 fue también senador de la República.

El ‘Hombre Marlboro’ estuvo involucrado en el escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntamente entregar dinero para favorecer la campaña presidencial.