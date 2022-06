Nadie puede llamar a la violencia si pierde las elecciones: Gobierno

El Gobierno Nacional reiteró su llamado a los candidatos presidenciales para que respeten los resultados electorales de la segunda vuelta que se votará este domingo y afirmó que no puede existir ningún llamado a la violencia.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que los aspirantes deben tener claro que habrá un perdedor ese día y eso no puede significar que se puede acudir a las vías de hecho para protestar contra la voluntad de la mayoría del electorado.

Las declaraciones del alto funcionario se fueron luego de que Sofía Petro, hija de uno de los candidatos presenciales, afirmara que si su padre no gana habría un estallido social mucho más grande que el que se presentó el año pasado en el país.

“El domingo las elecciones deben transcurrir con tranquilidad, que los candidatos deben entrar a esa competencia el domingo teniendo la absoluta claridad que uno va a ganar y el otro va a perder y eso es algo que está establecido en la democracia”, señaló.

“Uno no puede entrar a una competencia de dos y no tener claro que hay uno que va a perder y que el otro va a ganar y el llamado que como Gobierno hacemos es que no puede haber ninguna manifestación de violencia como consecuencia de unos resultados electorales que se hacen basados en lo más sagrado de la democracia y es el ejercicio del derecho al voto, que sea el voto de los colombianos el que determine el domingo quien será el próximo presidente de Colombia”, añadió.

Dijo que sería muy grave que el candidato perdedor envié mensajes equívocos a la ciudadanía, que pueden afectar la democracia.

“Le hace mucho daño a la democracia comenzar a dar mensajes de que si no gano entonces no reconozco, eso es muy grave, porque alguno de los dos va a perder”, manifestó el ministro Daniel Palacios.

La hija de Gustavo Petro, Sofía Petro, ha recibido duros cuestionamientos de varios sectores políticos que consideran que sus palabras son una incitación a la violencia el día de las elecciones.