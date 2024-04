El senador Germán Blanco, presidente de la Comisión Primera, renunció a continuar haciendo parte de la comisión accidental que estudia la apelación que se presentó para revivirla reforma a la salud.

Blanco presentó oficialmente su dimisión, tras advertir que su esposa es gerente de una IPS en el departamento de Antioquia y eso podría generarle un conflicto de interés.

Tras haber radicado la carta ante la mesa directiva, Blanco solicitó que su puesto en dicha subcomisión sea ocupado por algún congresista de la oposición, ya sea del Centro Democrático o de Cambio Radical.

“Ya radiqué la renuncia y le he pedido al presidente del Senado que en representación de la Comisión Primera Constitucional ausculte la posibilidad de que otros partidos que no están representados en la comisión accidental, como Cambio Radical y el Centro Democrático, que algunos de los miembros de la Comisión Primera que pertenece a esos partidos, pueda ser designado en la recomposición de la comisión, pero la facultad la tiene el propio presidente”, dijo.

Blanco asegura que los partidos de oposición también tienen derecho de hacer parte de esta comisión accidental y su voz es importante dentro del Congreso. “Cambio Radical y Centro Democrático no ostentan ninguna presidencia hoy y hacen parte de bancadas que numéricamente son grandes e importantes en el Senado”, sostuvo.

Tras recibir la renuncia, se supo que el presidente del Congreso, Iván Name, comenzó un proceso de evaluación de los argumentos esgrimidos por Blanco para apartarse de esta delegación, teniendo en cuenta que podrían presentarse más renuncias de otros presidentes que podrían considerar algún tipo de impedimento.

Name aún no sabe si recomponer o no la comisión accidental conformada para estudiar la apelación, pero el tema está siendo analizado y en las próximas horas se espera que la situación sea resuelta.

Lo cierto es que esto podría dilatar la presentación del informe que deben elaborar, en el que tendrán que recomendar si la reforma a la salud debe revivir o por el contrario mantenerse archivada.