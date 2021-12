‘Ñeñepolítica’: Piden archivar proceso contra Duque en la Comisión de Acusación

La Comisión de Acusación podría archivar la investigación que adelanta contra el presidente Iván Duque por presunta financiación irregular de su campaña presidencial.

Se trata de un auto de 55 páginas elaborado por el representante a la Cámara Óscar Villamizar, quien además funge como presidente de la Comisión de Acusación y quien ha pedido archivar y que sea sometido a consideración en la plenaria de dicha corporación el proceso contra el mandatario.

En el auto, el Congresista pide su archivo teniendo en cuenta el fallo de 122 páginas del Consejo Nacional Electoral elaborado por una comisión especial de los magistrados Virgilo Almanza, Jaime Lacouture y César Abreu.

En el informe de ponencia del Consejo Nacional Electoral se afirma que “no hay vinculación del presidente Duque con la llamada 'Ñeñepolítica' y no se encontraron irregularidades contables en la campaña presidencial de 2018, por lo que procede el archivo de la indagación”.

Para el archivo, los magistrados adelantaron una práctica de pruebas y revisiones de los libros contables, inventarios y documentos del Centro Democrático y recibieron el testimonio de María Claudia Daza, Nubia Stella Martínez y Luis Guillermo Echeverry.

En el caso del auto se pide “PROFERIR RESOLUCIÓN INHIBITORIA de la investigación previa adelantada en contra del Dr. IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, en calidad de Presidente de la República de Colombia, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. SEGUNDO.-: En consecuencia de lo anterior, ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de lo actuado”.

Y concluye que “en el presente caso, ha quedado plenamente establecido que no existió ninguna financiación de la campaña presidencial con fuentes prohibidas, pues no hubo aportes fruto del narcotráfico, tampoco relacionados con procesos de extinción de dominio, mucho menos derivados de financiación extranjera o aportados por personas jurídicas; de manera que, en consecuencia, no es posible atribuir ninguna responsabilidad penal por estos hechos al investigado, por no haber existido”.

La 'Ñeñepolítica' es el nombre con el que se bautizó el escándalo de supuesta compra de votos para la campaña presidencial del 2018 del presidente Iván Duque con el ganadero y narcotraficante colombiano José Guillermo Hernández, conocido como el Ñeñe Hernández.