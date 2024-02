“Ni a mí me han hecho el examen de antígeno prostático”: MinSalud crítica a las EPS

Durante su intervención en la audiencia pública de la Comisión Séptima del Senado, celebrada en Cartagena, donde se discutían temas relacionados con la reforma a la salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a arremeter en contra de las EPS.

El jefe de esa cartera, aseguró que las Empresas Promotoras de Salud en Colombia no invierten en la prevención de enfermedades, e incluso aseguró, que de los 25 años que lleva afiliado a una nunca le han hecho un antígeno prostático.

También lea: Reforma a la Salud: alistan plantón para levantar su voz contra la iniciativa del Gobierno

"Yo llevo 25 años y nunca mi EPS me ha hecho un antígeno prostático, y lo estoy pidiendo públicamente, todavía no me ha llegado, estoy esperando la orden que diga: Guillermo Alfonso Jaramillo, sírvase a pasar el día tal para que le hagan el antígeno prostático, y nos estamos muriendo de cáncer, no le hacen la citología a la mujeres, no le hacen las mamografías a las mujeres, no prevenimos los cánceres", afirmó el ministro.

Jaramillo, también cuestionó las dudas que hay alrededor de sus estudios académicos, y afirmó que quieren sacar los ministros del presidente Petro de cualquier manera.

"Yo trabajé con dos muy importantes médicos, cardiólogos - pediatras, que me mandaban permanentemente pacientes para operar. Ya me hicieron sacar hasta los títulos, a ver si sí yo era médico, o era un tegua, o si yo operaba niños o no operaba niños. Porque aquí hay que hacer el ataque, primero contra la doctora Corcho y después ahora con Jaramillo, y acabar a Petro sacándole todos los ministros que vaya poniendo", enfatizó.

Puede leer: Minhacienda emite decreto que desagrega los $13 billones del presupuesto del 2024

En cuanto a la reforma a la salud, el ministro Jaramillo afirmó que "aspiramos que más adelante no exista un régimen contributivo y uno subsidiado, lo que buscamos es que todos estemos en un mismo sistema gozando de los mismos beneficios". Sin embargo, fue enfático en asegurar que hacen falta recursos para financiar el proyecto, por lo que todos deben meterse la mano al bolsillo.