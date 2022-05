Ni Petro ni Rodolfo son buenas opciones para Colombia: Sergio Fajardo 

De otro lado, el candidato Fajardo aseguró que admira profundamente a su compañera sentimental, la excanciller María Ángela Holguín, como persona y aún más como profesional y diplomática.

Precisó que ella no sería una primera dama tradicional en caso de resultar elegido presidente de la República en las próximas elecciones, pues indicó que ella tiene autonomía y una vida propia.

"Ella es una mujer muy grande y yo la admiro profundamente. Son 25 años en el servicio público con toda la experiencia, 8 años de canciller, ella tiene todas las condiciones y conoce perfectamente bien los procesos pero no va a ser una primera dama en el sentido tradicional que tiene una oficina lado del presidente. Ella tiene su autonomía, su vida propia, su trabajo, tus actividades productivas".

Agregó además que "por supuesto me va acompañar en temas específicos, estaría en toda la disposición de acompañarte pero no va a ser una primera dama en el sentido tradicional, eso no sería nunca (...)".