“Ni Uribe ni Santos son candidatos presidenciales”: Miguel Ceballos

A escasos nueves meses de las elecciones, el aspirante a la presidencia Miguel Ceballos por su movimiento 'Transformando y Uniendo a Colombia, Tú', comenzó a calentar su precandidatura pidiéndole al país que entienda que ni el expresidente Álvaro Uribe Vélez ni Juan Manuel Santos, son candidatos a la Presidencia para el 2022.

“Yo creo que el expresidente Uribe y el expresidente Santos ya están fuera de la política cuando ya no tienen ningún fuero. Y entiendo que el expresidente Uribe no lo tiene, porque ya no es senador. Yo creo que es importante decirle a Colombia que ni Uribe ni Santos son candidatos, yo sí”.

En entrevista con RCN Radio, el ex alto comisionado para la Paz cuestionó que el expresidente Uribe en su encuentro con la Comisión de la Verdad, asegurara que las instituciones que surgieron de La Habana son ilegítimas.

“Yo creo que la Constitución y la ley en Colombia son absolutamente claras y la única manera de avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia es respetarla. Por eso, como precisamente esas instituciones derivadas del acuerdo hacen parte la ley y de la constitución. Me extraña que el presidente o expresidente Uribe diga que son ilegales, cuando él hizo parte del Congreso que decidió que fueran legales", dijo.

Sobre los Acuerdos de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, aseguró que como comisionado dio testimonio de cumplirlo y de implementarlo.

“Yo soy un hombre de paz, pero soy un hombre de cumplimiento de la legalidad y la Constitución" y agregó que si es elegido como presidente “en la medida en que las Farc ahora como partido político ,cumplan con la Constitución y la ley, pues por supuesto que seguiremos con todo el ánimo en la implementación de los acuerdos”.

De otro lado, consideró que al llegar a la Presidencia mantendrá las condiciones de negociación con el ELN y recordó que como comisionado buscó un espacio con la interlocución del Papa Francisco, el Vaticano y también a través del Secretario General de Naciones Unidas (ONU).

“Ese espacio no fue aprovechado por ELN debido a que no tomó la decisión de dejar el secuestro y a los actos criminales. Yo como Presidente de la República, tendré el deber si los colombianos me eligen, de buscar la paz y si el ELN está dispuesto a avanzar en unos diálogos, dejando de secuestrar y dejando de cometer actos como el reclutamiento de los menores o la instalación de minas antipersonal. Seguiré haciendo ese esfuerzo que ya demostré que hice de una manera sin precedentes, como lo digo recurriendo al propio Papa Francisco y al propio secretario de las Naciones Unidas”, dijo.

Finalmente, manifestó que si llega a la Casa de Nariño, le pedirá a las Naciones Unidas que si reconoce a Nicolás Maduro como el presidente Venezuela, le exijan el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

“Y también pedirle al gobierno colombiano que opine o que diga cuál es su posición frente a Señor Juan Guaidó. Porque en este momento el señor Guaidó está reuniéndose con representantes de Maduro en México y necesitamos saber si Colombia está o no de acuerdo con ellos”, señaló.

“Yo creo que en ese momento hay que recurrir a una visión más multilateral, una visión en la cual Naciones Unidas debe tomar un rol más importante, porque ya han mostrado que entre Colombia y Venezuela tenemos que tener un espacio común para luchar contra el narcotráfico y para manejar el tema los migrantes. Es un esfuerzo diplomático que debe estar liderado por Naciones Unidas", explicó.