Nicolás Petro desmiente vínculos con empresa de vigilancia Lost Prevention

A través de su cuenta de X, Nicolás Petro, salió al paso ante las revelaciones que hizo Noticias Caracol, con base a documentos que obtuvo de la Fiscalía, sobre supuestos vínculos que tendría el exdiputado del Atlántico con la empresa de vigilancia Lost Prevention y con la que estaría haciendo presuntas maniobras para justificar el dinero que recibió.

“Muy peligroso lo que ha hecho Noticias Caracol, ha expuesto mi vida y la de mi familia en peligro, todo por un informante falso de la Fiscalía. Noticias caracol ni siquiera se dignó a verificar la información del informante falso”, aseguró Nicolás Petro en su red social de X.

Además, aseguró que no hay pruebas de esas acusaciones y resaltó que la Fiscalía, pese a que adelantó varias diligencias, no encontró nada.

“La Fiscalía no tiene ni un documento que me vincule a esa empresa de seguridad, tanto así que la Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella”, agregó.

Finalmente, Nicolás Petro, mencionó que por supuestas acusaciones falsas fue que iniciaron varios procesos en su contra.

“Por un informante falso del Fiscal Mario Burgos fue que me capturaron ilegalmente y hoy Noticia Caracol le hace despliegue a esas mentiras”, puntualizó.

Hay que agregar que la polémica con esta empresa de vigilancia, que opera el La Guajira y ha firmado contratos con entidades del Estado, también radica, según la denuncia periodística, en que habría servido al peligroso Clan Vega Daza en Barranquilla.

Además, Rafael Vega Cuello, “alias Kike”, líder de ese grupo criminal, tenía un carnet que lo acreditaba como directivo de la compañía de vigilancia, mientras que sus hijos, Ronald y Roberto Daza, tenían acreditaciones de escoltas.