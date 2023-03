Nicolás Petro responde por escándalo de narco-dineros: dice que no es plata de la mafia o corrupción

Sigue creciendo la polémica en el país a propósito del escándalo que rodea a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, señalado de haber recibido millonarias sumas de dinero para la campaña presidencial.

La exesposa del diputado Petro, Day Vásquez le aseguró a la revista Semana que Nicolás Petro recibió $600 millones de manos del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro.

Asimismo, aseguró que también le recibió dinero a un sujeto identificado Alfonso Hilsaca Eljaude, quien es llamado el Turco Hilsaca, alguien asociado a delitos de concierto para delinquir y homicidio.

Sobre el dinero entregado, Vásquez dice que el Turco le entregó primero $200 millones y después otros $200. Así mismo relata que constantemente le contaba sobre la recepción de sumas de dinero.

La mujer fue reiterativa en decir que ese dinero nunca ingresó a la campaña y que recuerda haber conversado con Nicolás Petro que él quería comprar una casa campestre en Barranquilla, la cual valía $1.600 millones.

Nicolás Petro responde

El hijo del presidente publicó este domingo un comunicado de prensa en el cual responde por este escándalo que ha despertado las revelaciones de su propia exesposa.

En ese sentido, Nicolás Petro aseguró que el dinero del que se habla en los chats no es producto de la mafia o la corrupción, además de asegurar que está dispuesto a comparecer ante los entes de control para demostrar su inocencia.

"Los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita, eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde", indicó Nicolás Petro.

Asimismo, el hijo del mandatario consideró que se está vulnerando su espacio personal y su vida personal: "Vulnerar mi espacio de residencia, sin autorización o previa conversación, raya en el acoso, siempre estaré abierto a atender las solicitudes de la prensa, en estos días he atendido a los medios que he podido, pero no todo es válido. Rechazo toda intromisión en mi vida personal, familiar, en mi residencia y en los asuntos que comportan mi esfera íntima de los que estoy siendo víctima, tales como publicación de mi dirección de residencia, poniendo en riesgo mi seguridad".

Sobre los extractos bancarios en los que se demuestran sus millonarias compras, entre ellas varios lujos aseguró que "los extractos bancarios los cuales están debidamente justificados con pagos de salario, primas y cesantías de mi labor como diputado".

Además, anuncio no participará de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera, además de informar que dará un paso al costado en los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, "hasta ratificar mi inocencia".

Finalmente envió un mensaje asegurando que le están violando sus derechos y su presunción de inocencia: "En estos días he recibido un linchamiento social y mediático sin precedentes, donde se me ha juzgado y condenado, vulnerado mis derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, donde personas que consideré amigos y amigas quienes tendí la mano me han dado la espalda. Confío en la justicia y sé que ratificaré mi inocencia ante la misma".