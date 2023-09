Nicolás Alcocer Petro y el contundente mensaje por abucheos a Agmeth Escaf: "repugnante el trato"

Durante el día de ayer 8 de septiembre se jugó el partido de Colombia vs Venezuela, por lo que miles de colombianos fueron al estadio Metropolitano en Barranquilla para disfrutar del primer encuentro de las Eliminatorios, uno de ellos el representante a la Cámara Agmeth Escaf, quien pasó un gran momento.

A tan solo unos minutos del pitazo inicial, Escaf estaba en búsqueda de su silla, pero se llevó la sorpresa de que ya estaba ocupada, lo que generó su descontento y recriminó a las personas que allí estaban, que se trataba de la familia de Luis Díaz.

Le puede interesar: Video: Agmeth Escaf le peleó las sillas a la familia de Luis Díaz y lo abuchearon

Sin embargo, lo que comenzó como una pequeña charla desató que varias personas mostraran su descontento y lo abuchearan. Según el funcionario, los chiflidos y gritos empezaron justo en el momento en el que entró al estadio.

"No fue un tema de disputa por sillas como lo quieren hacer ver. De hecho, tan pronto llegué con mi familia a esa zona del estadio, Occidental Baja, empezaron los insultos, las groserías y por lo que me decían me queda claro que fue un ataque político. Mucho después fue que empecé a buscar nuestros asientos (que estaban ocupados) y es lo que se ve en las imágenes que están rodando", dijo Escaf en su cuenta de Twitter (X).