"Tenemos que sacar la plata urgente": los chats de Nicolás Petro y Day Vásquez

Day le preguntó "¿Y para dónde?", a lo que respondió: "No sé. Pero tenemos que hacerlo". Ella le insistía: "Dile a Germán. O a tu primo", y él replicaba: "No tienen en dónde", y le pedía meter "eso en la maleta". "Mételo tú. Eso pesa. Yo no puedo", le indicaba ella. "En una maleta, y dile a tu papá que traiga el carro urgentemente", dijo él.

De acuerdo con 'Semana', Day Vásquez supuestamente le advirtió, ese mismo 17 de junio, lo riesgoso que podría ser mover el dinero a dos días de las elecciones.

En un chat, al parecer del 8 de julio de 2022, ambos hablan presuntamente de dinero: "Falta 150 en cada fajo", le dijo Day a Nicolás el 8. "¿En cuál?", le preguntó él. "En la que entregaron ayer", respondió ella.