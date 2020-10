'Nido de Ratas', el libro que Gustavo Bolívar escribirá cuando salga del Senado

Gustavo Bolívar, senador de la coalición Lista de la Decencia, ha prometido escribir un libro sobre lo que, según él, ha visto en el congreso. Se llamará 'Nido de ratas'. El anuncio lo hizo por Twitter: "Al salir del Congreso prometo un libro que se llame 'Nido de Ratas'. Lo que han visto no es nada".

Bolívar, además, dice que donará las ganancias del libro a las víctimas de los falsos positivos. Así se lo hizo saber a un usuario de esa red social que lo cuestionó por la promesa.

Gustavo Bolívar llegó al Senado en 2018 y su periodo finalizará en 2022. Su elección fue una sorpresa porque, además de no tener experiencia en la política, obtuvo 116.505 votos en los comicios de marzo, una cantidad superior, incluso, a la de muchos veteranos del Congreso. Fue, además, la votación más alta en la Lista de la Decencia.

Tan pronto supo que había obtenido una curul, Bolívar prometió donar su sueldo de senador: "He renunciado a mi salario como congresista y voy a dedicar el salario de 31,3 millones de pesos mensuales a obras sociales", escribió en marzo de 2018.

A final de ese año, el congresista respondió a quienes le preguntaban que si había cumplido su promesa y publicó un video en Twitter con el que pretendía demostrar que con el dinero de su salario le había dado una casa a Luz Marina Bernal, madre de uno de los jóvenes asesinados por militares en los llamados 'falsos positivos'.

