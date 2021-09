Niegan que reforma tributaria se haya aprobado a “pupitrazo” 

La aprobación de la reforma tributaria o 'Ley de Inversión Social' sigue levantando críticas desde algunos sectores. Por ejemplo, la oposición denunció que el proyecto fue aprobado a 'pupitrazo' y que, en medio de su discusión, “no pudieron presentar sus proposiciones para que fueran incluidas en las iniciativas''.

En respuesta a esos señalamientos, el representante a la Cámara Jhon Jairo Bermúdez, por el Centro Democrático, aseguró que la oposición sí tuvo la oportunidad de presentar sus proposiciones en medio de la discusión.

En contexto: Controversia en Cámara de Representantes por poco tiempo para discutir la tributaria

“Yo creo que hubo una amplia participación de los partidos, tanto en el primer debate como en el segundo debate, tanto en comisiones conjuntas como en subcomisiones en donde se discutieron y se dio la oportunidad de explicar la cantidad de proposiciones que se presentaron. Hay que resaltar que el debate duró 13 horas, no es una jornada corta para decir que se dio a pupitrazo limpio”.

Por su parte, el congresista Gabriel Vallejo cuestionó fuertemente a la oposición señalando que a la “izquierda no le interesa construir''.

“Dice la oposición que esta reforma tributaria fue aprobada a pupitrazos, yo no me explico cómo después de 13 horas de discusión de revisar proposiciones, de revisar cada una de las proposiciones que presentamos los congresistas, la oposición pueda decir que fue aprobada a pupitrazos. La verdad es que pareciera que ellos estaban en un debate distinto a la reforma que estábamos discutiendo. Eso sucede cuando a la oposición no le sirve absolutamente”.

En esa misma línea, el representante César Lorduy, por Cambio Radical, indicó que “sí hubo debate en la discusión y que lo que se hizo fue aprobar una ley que le llega a los colombianos más vulnerables y afectados por la pandemia”.

Lea además: Reforma tributaria desató nueva división en los sectores de oposición

“Los 61 artículos iniciales fueron aprobados, más dos adicionales por artículo, la votación superó los 108 votos. Con este proyecto sacamos adelante las necesidades urgentes que se requiere, por parte del Gobierno Nacional, para atender los programas sociales de Familias en Acción, matrícula cero y Adulto Mayor, que tanto preocupación nos causaba”.