Niegan solicitud de revocatoria de la candidatura a la Gobernación del Huila de Rodrigo Lara Sánchez

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud de revocatoria de la candidatura de Rodrigo Lara Sánchez a la Gobernación del Huila, al corroborar que no existe ninguna inhabilidad que perjudique su aspiración con miras a las elecciones regionales del 29 de octubre próximo.

"En un fallo unánime por parte de los ocho magistrados del CNE se confirma la inscripción de la candidatura de Rodrigo Armando Lara Sánchez a la Gobernación del departamento del Huila", expuso Vladimir Salazar Arévalo, abogado del candidato.

De región central: Rodrigo Lara Sánchez buscará llegar a la Gobernación del Huila

A Lara Sánchez, exalcalde de Neiva y excandidato vicepresidencial de Federico Gutiérrez, se le señaló de estar inhabilitado ya que el sindicato médico al que estaría afiliado habría celebrado contratos con la Gobernación del Huila, lo cual fue objeto de análisis por la entidad.

"El CNE ha determinado que no existe ninguna inhabilidad en particular frente a lo que habían señalado las dos personas que solicitaron la revocatoria de la candidatura, pues no se presentó la inhabilidad por la celebración de contrato de forma directa ni por interpuesta persona, dado que no ha habido intervención alguna del candidato en la celebración de contratos con entidad pública alguna", agregó el abogado.

Lea también: Amenazan a cuatro candidatos a la Alcaldía de Garzón, Huila

El Consejo Nacional Electoral, a través de la resolución 11820 de 2023, afirmó que Lara Sánchez no intervino en ninguna etapa de la celebración del contrato en mención, ya que su relación con el sindicato corresponde a la prestación de servicios profesionales en su calidad de médico.

"En este caso la actividad profesional de médico la desarrolla de la misma forma que todos los profesionales de la salud en el país", puntualizó Salazar.

A través de la red social X, el candidato celebró la determinación del CNE, pues aseguró que han tratado de colocarle múltiples obstáculos a su campaña.