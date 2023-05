Ningún cambio se puede presentar sin apoyo popular: Petro sobre ‘balconazo’

Desde España el presidente Gustavo Petro defendió su salida al balcón este primero de mayo, fue tajante el señalar que los cambios no tienen sentido sin contar con el apoyo popular de la sociedad, que implica la movilización.

“Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular, esos cambios no se pueden imponer y el llamado a la presencia de la población, en las calles, a las plazas no es un llamado a la violencia, todo lo contrario, entre más se pueda expresar la población pacíficamente menos violencia habrá en el país”, dijo Petro.

Reiteró en que los cambios van adelante porque ese fue el compromiso adquirido una vez fueron elegidos en las urnas. “La violencia del país tiene que ver con que sea reprimido el llamado del país”, dijo.

Lea aquí: Policía entre la vida y la muerte luego de que sacerdote le disparara en confusos hechos

”Indudablemente queremos cambios por eso fuimos elegidos. Los cambios implican cambios de normas, las hemos presentado, no son las únicas y están en la discusión pública eso no es romper instituciones es usar las instituciones porque para eso son para que puedan tramitar los cambios”, añadió.

Dijo además que quiere que dichos cambios “tengan el respaldo, queremos saber si eso existe”.

Frente a una posible reelección, el mandatario dijo “si uno duplica el tiempo de trabajo por día y en las prioridades del Gobierno se multiplica por dos la jornada (…) no se necesita reelección, sino que se trabaja en el mismo periodo”.

El mandatario pidió a su nuevo gabinete darle prioridad a temas como la reforma agraria, la reforma a la salud y las vías terciarias en el país, afirmando que “si este Gobierno no sale con nada alrededor de estos temas, el Gobierno incumplió su palabra de cambio”.

También lea: "Lamento que la vicepresidenta venga a herirnos con lo de la Primera Línea": gobernadora del Valle

Cabe recordar que en las últimas horas se generó polémica en el país tras una frase del discurso del presidente Petro en el balcón, en la que señaló que si se trabaja con compromiso, es necesaria una reelección.

“He pedido que en donde están nuestras prioridades programáticas, el Gobierno trabaje día y noche. Trabajar de noche también implica duplicar el período presidencial, o sea que eso equivale a una reelección”, dijo el Presidente.