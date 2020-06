"Ninguna actividad puede condicionarse a que se esté en una aplicación": Superindustria

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) avanza en el proceso de evaluar si las aplicaciones que se han diseñado para atender la pandemia del coronavirus cumplen con los estándares legales.

Cabe mencionar que actualmente esa entidad pidió varias explicaciones a las plataformas digitales que fueron puestas en marcha en Medellín, Bogotá y Cali.

En entrevista con RCN Radio, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, aclaró que con dichas explicaciones se busca establecer si alguna de las preguntas o datos requeridos por las Alcaldías, viola la ley de habeas data.

“Las preguntas no pueden buscar otro tipo de información que no sea absolutamente necesario para atender los temas de salud. No puede ser una herramienta de intromisión para recaudar un montón de información que no tiene nada que ver con la finalidad principal”, señaló el funcionario.

Agregó que el titular de la información debería estar en la voluntariedad entregarla, por lo que no se puede poner como condición para entrar a ninguna parte, que el ciudadano se encuentre inscrito en una aplicación.

“Ninguna actividad puede condicionarse a que den datos personales y sensibles, pero hemos visto que en Medellín le están pidiendo a la gente para entrar al supermercado centro comercial contar con la aplicación”, afirmó Barreto.