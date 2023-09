“Ninguna jugadita”: Katherine Miranda defiende creación de subcomisión para reforma a la salud

El miércoles 30 de agosto, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una proposición de la congresista Julia Miranda del Nuevo Liberalismo para crear una subcomisión con la participación de representantes de todos los partidos políticos, para la elaboración de un nuevo texto de la reforma a la salud.

Esta iniciativa, que detendría temporalmente el trámite del proyecto, ha generado reacciones de sectores cercanos al Gobierno nacional que han tildado la creación de la subcomisión como una “jugadita”, ya que varias representantes habrían entretenido a los 25 miembros de la bancada del Pacto Histórico “para aprobar la proposición a pupitrazo”.

“La cultura del "vivo", del "avión", de la "jugadita" tiene que dejar de ser la regla; la confianza en una deliberación argumentada no puede ser vista como ingenuidad o debilidad. Me niego a creer que el debate público tenga que basarse en desconfiar del otro. Si la premisa es la desconfianza, cualquier acuerdo es imposible”, dijo el representante David Racero.

Los congresistas petristas culpan directamente a las representantes Katherine Miranda, Carolina Arbeláez y Julia Miranda de liderar la estrategia “perversa” para que la reforma no avanzara en su segundo debate.

“Aquí no hay ninguna jugadita ni congresistas inocentes, así lo quieran mostrar con un sesgo político nosotros presentamos una proposición pública y de frente, se dio lectura a todos los congresistas. Yo no tengo la culpa que muchos congresistas y sus UTL no están atentos a lo que se pone en consideración”, dijo Katherine Miranda de la Alianza Verde.

Por su parte, Carolina Arbeláez de Cambio Radical, indicó que “¿tenemos la culpa que los representantes se registren y se vayan? Si se dan cuenta es el representante Racero el que se acerca a conversar ¿Dónde estaban los otros representantes del Pacto Histórico? Son 25 en total, nadie dijo nada. El diálogo convocado por el Gobierno es una farsa a puerta cerrada y sin concertar”.

A pesar de la creación de esta subcomisión, la Mesa Directiva de la Cámara de Representante agendó como primer punto en el orden del día la discusión de la reforma a la salud para la plenaria de este martes 5 de agosto, en donde el Pacto Histórico presentaría una proposición para derogarla.