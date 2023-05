"No aceptamos que un armado nos diga por quién se debe votar", advierte MinInterior

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, advirtió que no se aceptará ningún tipo de amenazas de grupos armados ilegales y que se garantizará la seguridad para las próximas elecciones regionales que se realizarán en el mes de octubre.

En entrevista con RCN Radio, el funcionario aseguró que obligación del Estado es proteger estas elecciones en las regiones del país.

"No aceptamos que un armado nos diga por quién sí, o por quién no se debe votar, porque no hay mayor corrupción que un señor con un fusil diciéndole al resto de los ciudadanos a quien debe elegir", indicó el ministro Velasco.

En ese sentido, Velasco precisó que una de las primeras acciones que se van a implementar será el regreso de cuatro alcaldes a sus territorios, quienes habían tenido que abandonar sus regiones tras aserias amenazas de muerte en su contra.

"Lo que debemos hacer es prepararnos para que haya unas elecciones sin fraude, unas selecciones transparentes, unas elecciones en donde quienes quieren torcer los resultados electorales ya sea con las armas, con el dinero y el fraude, no puedan hacerlo", agregó.

El ministro Velasco indicó que el hecho de que no haya corrupción, que no haya fraude electoral, es un indicador de la sanidad de una democracia, al tiempo que agregó que el presidente hizo unas observaciones, planteado un debate según el ministro del Interior.