El presidente Iván Duque, les pidió a los colombianos no caer en presuntas ofertas, que de manera inescrupulosa estarían vendiendo supuestas vacunas anticovid. Aseguró que, por ahora, solo el Ministerio de Salud a través de las IPS y las EPS están autorizados para aplicar el biológico que está disponible para los colombianos.

El mandatario también confirmó que este miércoles 3 de marzo, sobre las 5:00 a.m. llegarán al país 100 mil dosis más de las vacunas del laboratorio Pfizer, como parte del acuerdo multilateral con la farmacéutica.

"Yo también quiero enviar un mensaje a los colombianos a 'no comer cuento' cuando se está hablando de ventas de vacunas en la calle; 'no comer cuento' cuando dicen que pueden aplicar vacunas en un lado o en otro; 'no comer cuento' cuando están diciendo que hay vacunas que se están aplicando de manera excepcional por parte de algunas empresas a cambio de que les entreguen dinero o algún bien", fue la advertencia que lanzó el mandatario.