"No creemos que reforma a la salud requiera concepto de viabilidad financiera": ponente del proyecto

Contra todos los pronósticos, la polémica reforma a la salud del Gobierno avanza en su segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, que ya ha aprobado 26 artículos del proyecto.

En medio de la sesión que se lleva a cabo este lunes, la representante de la Alianza Verde Martha Alfonso, coordinadora ponente de la iniciativa, respondió a los cuestionamientos de varios sectores por la falta de viabilidad financiera de la reforma. Sin embargo, su respuesta más que dejar satisfechos a los congresistas, generó polémica.

Consulte: Gobierno, a responder en el Congreso por riesgo de apagón energético

“La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda, porque no creemos que lo requiera, lo que está haciendo la reforma es una redistribución, un cambio de uso en procura de mejor calidad y mayor acceso a la atención, con la misma plata que tiene asignado año a año y que es un presupuesto creciente, ya garantizado, cerca del 24 % del presupuesto general de la nación se destina a la salud en Colombia”, dijo.

La congresista Jennifer Pedraza, de inmediato replicó afirmando que: “para construir los Centros de Atención Primaria en Salud se necesitan $11,3 millones; para mejorar las condiciones laborales del personal en salud, se necesitan $9 billones y para agrandar Adres se necesitan entre 1 y 3 billones de pesos”.

Por su parte, Catherine Juvinao dejó una constancia en la Plenaria asegurando que: “si esta irregularidad se mantiene hasta el final del trámite, constituirá un vicio por el que la Corte Constitucional podrá tumbar la reforma. Luego no digan que nadie les avisó”.

Katherine Miranda de la Alianza Verde, también cuestionó la afirmación de su compañera de bancada reprochando que es una “irresponsabilidad grande”, pues el impacto fiscal, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, tendría un costo anual de entre 4 y 7 billones de pesos por la implementación del nuevo sistema de salud.

Lea: Proyecto que busca regular la marihuana de uso adulto fue aprobado en segundo debate

Minutos después, al percatarse de las críticas, la representante Alfonso trató de retractarse de su afirmación.

“Varias sentencias de la Corte Constitucional han señalado que el Ministerio de Hacienda no tiene ningún poder de veto sobre los proyectos. Por eso hice la afirmación que hice. No porque crea que esta reforma no tiene un estudio financiero porque lo tiene”, aseguró.

A esta hora continúa el trámite del proyecto, con la presencia del ministro de salud, Guillermo Jaramillo; el ministro del interior, Luis Fernando Velasco y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional.