No creo que el registrador sea tan bruto para hacer trampa en elecciones: Rodolfo Hernández

Luego de que se diera a conocer que para la jornada electoral no habrá una auditoría internacional, el candidato a la Presidencia, Rodolfo Hernández, se pronunció en torno a este tema.

Aseguró que “yo no me meto en eso. Eso es una labor del Estado ya que debe garantizar a través de la transparencia de que no se hagan trampas. Sería muy decepcionante para Colombia y para el mundo por el ejemplo que daríamos haciéndole trampa a la democracia”.

“Es decir, hablamos de democracia, pero le hacemos trampa a la democracia. Yo no creo sinceramente que el registrador Alex Vega, sea así de bruto, de ponerse a hacerle trampas a la democracia porque puede terminar hasta en la cárcel. Yo no creo”, agregó.

Asimismo, dijo que “no puedo hacer juicios. Para poder confiar necesito un análisis. A mi me parece que el doctor Alex Vega tendría que ser muy bruto para ponerse a jugar con candela. Los incendios no se apagan con más gasolina, se apagan siendo honorables, siendo correcto y yo creo que el está en esa tónica”.

A renglón seguido, mencionó que “además, vamos a sacar tantos votos en primera que por más trampas que pudieran hacer ganaremos”.

Por otra parte, el ingeniero civil se refirió sobre un incremento adicional al salario mínimo por cuenta del alto costo de vida. “Tenemos que ver la cifra gruesa de la Nación, cómo van a dejar al país, cómo afecta la producción, cómo afecta los costos directos e indirectos, cómo afectan los presupuestos que ya están andando”, dijo.

“Hay dos indicadores, uno es la inflación, que por lo general se indexa el salario mínimo y el otro es el ingreso per cápita que es mayor. Yo sin consultarla con el equipo económico, opinó que se debe indexar el salario mínimo con el factor más alto que es el ingreso per cápita. Me toca ver la viabilidad y ver el impacto, pero para mi hay que ponerle plata en el bolsillo a los más pobres”, concluyó.