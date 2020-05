Con relación a la polémica que han ocasionado sus declaraciones, la vicepresidenta aseguró que "no soy clasista ni soy arribista. Al contrario, me he caracterizado toda la vida pensando siempre en todos y siempre especialmente en los sectores sociales menos favorecidos. Esa palabra que usé, la hice usando también una frase y en un contexto. Deben oírla completa", señaló.

La vicepresidenta precisó que "esa frase en ningún momento está descalificando a nadie y mucho menos refiriéndose a las ayudas económicas. No creo que merezca este linchamiento totalmente desconsiderado e injustificado, porque quienes tienen el poder del micrófono en algunas ocasiones, lo que hacen es incendiar más el debate".

Más información: Alcaldía elevaría a “naranja” la alerta en Bogotá, ante aumento de casos de COVID-19

Martha Lucía Ramírez aseguró que este es un momento de ser compasivos y reiteró que no quiso que la palabra "atenidos" fuera vista como clasista.

"Creo que esta sociedad debe reflexionar sobre cómo nos cuidamos más, de cómo nos cuidamos y trabajamos porque ya no podemos seguir diciendo que la única manera de protegernos es estar aislados y encerrados, porque debemos salir con los cuidados correspondiente", concluyó.