No despenalizar aborto completamente, la 'súplica' de grupo de congresistas a la Corte

“No compartimos, entonces, la actitud asumida por la Corte Constitucional de sustituir al poder legislativo, como lo ha venido haciendo en las más de 15 sentencias sobre aborto que ha expedido desde el año 2006”, sostienen.

Advierten que los magistrados del alto tribunal no pueden reglamentar esta practica por vía tutela, como lo ha venido haciendo recientemente, según ellos, “desconociendo la división de poderes”.

“No se puede legalizar la muerte de un ser humano que está por nacer, en especial, cuando el aborto no es la solución a un déficit de políticas públicas a favor de las mujeres; esto no resulta propio de un Estado Social de Derecho, que debe garantizar la protección de la vida humana desde su concepción. Por supuesto que a la madre gestante y al que está por nacer se les debe dar toda la atención y apoyo del Estado”, dicen.

Los parlamentarios solicitaron a la Corte Constitucional no aprobar ninguna norma que desconozca la vida como un derecho inviolable desde la concepción hasta la muerte natural.

La carta fue firmada por los congresistas John Milton Rodríguez, María del Rosario Guerra, Eduardo Pacheco, Paola Holguín, Esperanza Andrade, Milla Romero, Germán Blanco, Carlos Felipe Mejía, José Jaime Uscátegui, Carlos Eduardo Acosta, Juan Espinal, Edwin Ballesteros, Álvaro Hernán Prada, Ángela Sánchez, Erwin Arias y Margarita Restrepo.