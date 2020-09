'No es aceptable que un acto violento se combata con más violencia': Nancy Patricia Gutiérrez

Gutiérrez señaló que se deben esclarecer estos hechos y agregó que espera que se haga justicia tras estas muertes, “por el respeto a la vida, ya que son Derechos Humanos que hay que defender”.

Por su parte, el consejero para la Juventud, Juan Sebastián Arango, dijo: "La respuesta a un acto que nos indigna y debe ser investigado no puede ser violenta. No pueden atentar contra nuestros jóvenes y no pueden violentar a la sociedad misma. Debemos entender que las diferencias y las inconformidades se deben resolver de manera pacífica”.

"Estamos trabajando de la mano del ICBF en la protección y acompañamiento de las familias de los jóvenes que murieron en los lamentables hechos ocurridos ayer en Bogotá", añadió Arango.

Cabe recordar que el presidente Iván Duque dijo que por situaciones individuales no se puede estigmatizar a la Policía Nacional, aunque aseguró que se deben dar sanciones contra los responsables de la muerte del abogado Javier Ordoñez.

“Cuando se presentan hechos como en el caso de Javier Ordóñez hay indignación, pero que no aparezcan oportunistas tratando de capitalizar en el dolor de una familia y en la indignación para que se traduzca en violencia”, señaló el presidente.

En ese sentido, ordenó que se avance prontamente en las investigaciones y que “se tenga claridad sobre las situaciones de violencia del día de ayer. Hay policías heridos y civiles muertos y esperamos que con la Fiscalía se haga un esclarecimiento veloz”.

El presidente Iván Duque también hizo un llamado “a la calma, a la serenidad y a la confianza en las instituciones independientes de nuestro estado de derecho, para que las autoridades con celeridad esclarezcan estas circunstancias y no las voces que llaman a la confrontación a la desesperanza y rabia, sean las que conduzcan a los colombianos”.