“No es cierto que por ser gestor de paz quede libre”: Barbosa sobre Mancuso

Esta semana el presidente Gustavo Petro ratificó una polémica decisión. Por medio de la resolución 244 de 2023, el mandatario hizo oficial la designación de Salvatore Mancuso como nuevo gestor de paz.

Lo que más controversia causa es que la resolución indica que entre los beneficios para el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia será el pedido del gobierno a las autoridades competentes para que se le suspendan "las medidas judiciales vigentes en contra de Mancuso".

Y es que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que Mancuso quedaría en libertad: "Lo primero es que hay que esperar a que llegue a Colombia y una vez que llegue, la oficina del Comisionado de Paz le impone unas tareas que tendría que cumplir. La designación como gestor de paz sí pone a la persona en libertad, pero no lo libera de los compromisos judiciales".

En medio de la polémica que ha causado esa decisión, el fiscal Francisco Barbosa se refirió a la posible libertad de Mancuso tras ser ratificado como gestor de paz por el Gobierno Petro.

Tras radicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, una solicitud de medidas cautelares a su favor y de su núcleo familiar tras conocerse un posible plan del ELN para atentar contra su vida, Barbosa se refirió a la situación de Mancuso.

"No es cierto que esa persona, por ser gestor de paz quede libre", dijo Barbosa, quien precisó que Mancuso tiene una orden de captura que tendría que ejecutarse cuando llegue al país y que su libertad solo depende de las instancias judiciales, y no d eun pedido del Gobierno.

"En este caso del señor Mancuso, cualquiera de esos beneficios, pues se tendría que determinar por Justicia y Paz", agregó Barbosa.

Víctimas de Mancuso, indignadas

En medio de esta controversia, La FM de RCN Radio dialogó con Carmen Álvarez, víctima de Salvatore Mancuso, reaccionó a la designación del exlíder paramilitar como gestor de paz.

Álvarez contó que su esposo fue asesinado por paramilitares a cargo de Mancuso sin motivo alguno en Sabanagrande (Atlántico), y que no ha tenido ningún tipo de reparación.

"Mi esposo era ingeniero sistemas de 38 años, hombre sano, no tomaba, no salía. En 2002 salió a entregar una facturación, volvió quedamos puerta casa, llegaron unos hombres en moto, él estaba con la niña de 3 años en brazos y sin mediar palabra le dispararon en la cabeza. El cubrió a la niña y las balas no la alcanzaron", empezó relatando la viuda.

Después de matar a su esposo, varias motos comenzaron a rodear su casa de forma amenazante: "Todos nos fuimos despavoridos sin ropa. Y mire hoy seguimos víctimas del conflicto armado, desamparados del estado y sufriendo todo tipo de abandono y acá estamos escuchando hoy que una persona que causo tanto daño recibe beneficios sin reparar a las personas víctimas", agregó

Sobre el nombramiento de Mancuso, aseguró que la noticia la "impactó mucho y me dio una tristeza profunda", y que para que haya paz debe haber "equidad, justicia y reparación".

"Tendrá un puesto de privilegio sin siquiera pasar por un proceso de sanidad. Gente que ha hecho mucho daño ha sido premiada, deberían colocarse en nuestro lugar. Están premiando a los malos", sentenció.