El Gobierno Nacional está buscando la manera de salvar la reforma a la salud que está en la cuerda floja en la Comisión Séptima del Senado, luego de que nueve senadores anunciaran que apoyarán la ponencia alternativa.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que están dispuestos a concertar con los partidos políticos y eso significa “ceder” en algunos puntos del contenido de la iniciativa, sin que ello signifique perder el espíritu de la misma.

“Buscaremos distintos mecanismos para que a través de espacios de concertación y en la concertación nosotros también tendremos que ceder, buscar que no se hunda la reforma porque creemos que es una buena reforma para el país”, manifestó.

“Uno no puede creer que la única opción es lo que uno piensa. El proyecto tiene un espíritu y si el proyecto va a perder su espíritu, no nos sirve. En el marco del espíritu de una salud preventiva, de una salud que llegue a todos los territorios, en la que haya buenos controles, donde se hagan giros directos a las IPS y que no trabaje con funcionarios trabajados en cooperativas, sino que dignifiquemos la labor del talento humano y eso es lo que queremos”, añadió.