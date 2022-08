No es hora de improvisaciones: Roy Barreras sobre reforma laboral

En medio de su intervención en el 7° Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, llevado a cabo en Cartagena, el presidente del Senado, Roy Barreras se refirió a la reforma laboral y advirtió en que no se puede improvisar, sino que tiene que ser estudiada con cada uno de los sectores para que sea integral.

“Las reformas todas incluyendo las laborales deben de ser integrales, tienen que ser pensadas para la Colombia entera. Este tipo de reformas afectan a los trabajadores, a los empresarios, quienes son los que pagan; a los gobiernos que la proponen, cuando la proponen desde el punto de vista social y económico", indicó el senador.

El presidente del Congreso agregó que, el texto debe tener en cuenta a las personas que no tienen empleo o trabajan en la informalidad, o bajo contratos que no son directos con las empresas para las que laboran.

"...pero también a los que no tienen empleo, a esos dos millones y medio desempleados, a quienes están en la informalidad y en el ‘rebusque’ cerca de siete millones y a otros tres millones que trabajan en trabajos tercerizados o los llamados contratos por OPS”, dijo Barreras.

“Todos esos colombianos también se afectan si las reformas laborales no son integrales, no son completas, no es hora de improvisaciones. Este gobierno apenas lleva unas horas al mando y ha compartido con los ciudadanos que se presentará una reforma laboral en el primer semestre del año entrante, no en este semestre, y esa será la que se estudie de la mano de los trabajadores, de los empresarios y pensando en los que no tienen empleo”, agregó el presidente del Senado.

Por otra parte, Barreras indicó que la prioridad del nuevo gobierno de Gustavo Petro es la de generar más puestos de trabajo para los colombianos.