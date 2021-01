No es momento de revocatorias: presidente Duque

Dijo además que “no es momento de revocatorias. No es momento de polarización. No es momento de pugnas políticas. Necesitamos la coordinación de todos y no la fractura de la sociedad”.

Cabe recordar que, actualmente cursan procesos de revocatoria a los alcaldes de Bogotá, Claudia López y de Medellín, Daniel Quintero Calle, e incluso ya cumplieron las audiencias públicas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para escuchar a los mandatarios.