Una vehemente defensa hizo el Gobierno Nacional del proyecto de reforma constitucional para que exista en Colombia la prisión perpetua para violadores de menores.

La ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que los derechos de los niños prevalecen por encima de cualquier derecho ciudadano y por eso instó a los congresistas a sacar adelante esta norma.

“No creo que sea populismo punitivo defender a un niño de un delito atroz, eso no puede ser posible. No creo que sea populismo punitivo permitir que una sentencia de cadena perpetua se revise y que la persona pueda resocializarse, porque es lo correcto”, indicó.

La ministra también le contestó a quienes consideran que la prisión perpetua es una condena cruel e inhumana.

“La cadena perpetua no es sinónimo, como muchos quieren hacer ver, de trato cruel e inhumano porque eso está prohibido. Pero el trato cruel e inhumano sí es sinónimo del abuso carnal violento a los niños, eso sí. Aquí violan niños de nueve meses de nacidos, por Dios, eso no tiene perdón”, manifestó.

La ministra Arango dijo que las personas que cometen esta clase de delitos tienen derecho a resocializarse, pero primero deben ser duramente castigados.

“Parte del problema internacional en Colombia, por lo menos en Naciones Unidas, es el abuso sexual permanente, -y voy a decir una cosa horrorosa-, el cual se tiene como costumbre en algunas regiones”, indicó.

El Gobierno aseguró además que la cadena perpetua no está prohibida en los tratados internacionales y hasta el mismo Consejo de Política Criminal lo avala para Colombia.

El proyecto tuvo que ser aplazado por un posible error procedimental en la Comisión Primera del Senado y continuará su discusión en séptimo debate el lunes de la próxima semana.