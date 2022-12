“No es un indulto”: MinInterior defiende que jóvenes de la 'Primera Línea' sean gestores de paz

El Gobierno continúa dando explicaciones por la decisión que tomó de designar como gestores de paz a algunos miembros de la 'Primera Línea', que fueron capturados en el marco de las manifestaciones sociales que se adelantaron durante el paro nacional.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó que el presidente Gustavo Petro desde el principio dio la instrucción de buscar soluciones jurídicas para que los jóvenes que participaron de las protestas pudieran quedar en libertad.

“Desde el siete de agosto de forma responsable y coordinada con el Gobierno, hemos revisado las alternativas que se tienen para ello. Tenemos alternativas en la Ley 418 que acabamos de reformar para convertir a muchas de las personas, que trabajando dentro de organizaciones sociales, humanitarias, que tienen trabajo con las comunidades, nos ayuden a construir la paz total y la seguridad humanidad como política pública”, indicó.

“En ese escenario, aquellos que considere el presidente de la República que tienen la opción de contribuir a lograr la paz total y la convivencia ciudadana, van a ser designados como voceros de paz o como gestores de paz, en el marco de esas competencias”, añadió.

En medio de ese contexto, Prada aclaró que no se trata de un indulto o una amnistía, porque no habrá suspensión de los procesos judiciales que pesan sobre ellos. El ministro del Interior dijo que se trata de un beneficio para que cumplan las tareas que les asignará el Gobierno.

“Quiero dejar muy claro que esto no es un proceso de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos de quienes han sido judicializados en medio de la protesta continuarán en mano de los jueces hasta su terminación, no hay amnistía, no hay indulto, no hay perdón judicial, lo que se trata es de utilizar una figura transitoria que nos permita contar con líderes juveniles que son reconocidos y que tienen la posibilidad de contribuir a la paz total y a la seguridad humana”, sostuvo.

Dijo además que “cada caso se estudiará de conformidad con el contexto de los hechos y los jueces y la Fiscalía tendrán la última palabra” sobre las solicitudes que presentará el Gobierno.

El ministro del Interior dijo que este lunes sostendrán una reunión con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para hablar de este tema y en los próximos días estarán emitiendo el decreto reglamentario correspondiente para seguir adelante con la designación de los jóvenes de la Primera Línea como gestores de paz.

Oposición cuestiona la medida

Sin embargo, el otorgamiento de estos beneficios a quienes protagonizaron hechos de violencia durante las manifestaciones sociales, generó un fuerte rechazo en los sectores de oposición.

El partido Cambio Radical expresó que designar a estas personas como gestores de paz es una “burla” para el país.

“El petrismo busca que Colombia olvide las atrocidades que cometió la “Primera Línea” bajo su patrocinio, pero son demasiados y muy graves los delitos por los que están en la cárcel. Usar la figura 'Gestores de Paz' para liberarlos es una burla más para el país”, indicó la colectividad.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, tildó de terroristas a los miembros de la 'Primera Línea' y cuestionó la medida del Gobierno.

“Terroristas como estos indultados con la excusa de hacerlos gestores de paz. Colombia tiene memoria y sabe lo que significó el terrorismo urbano que hicieron estos tipos, financiados con dinero del ELN y las FARC”, sostuvo.

Se espera que en los próximos días se conozcan los nombres de las personas que en el marco de la ‘paz total’, recibirán este beneficio del Gobierno y quedarán en libertad.