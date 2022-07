“No es una división interna”: Gustavo Bolívar frente a diferencias con Roy Barreras

El senador Gustavo Bolívar señaló que los reparos que ha hecho contra Roy Barreras, próximo presidente del Senado, “no es una división interna” sino un “llamado de atención” para revisar las listas de los elegibles como Contralor al interior del Congreso.

“Estoy haciendo un llamado al Pacto Histórico, para que tengamos mucha responsabilidad en la elección del nuevo Contralor, recibimos un mandato para un cambio, esto supone elegir a personas con una hoja de vida impecable que no tengan compromisos con la vieja clase política, ni con el actual Contralor, Felipe Córdoba”, señaló Bolívar tras la polémica con Roy Barreras.

De interés: Liberales se declaran oficialmente como partido de Gobierno Petro

La división entre los dos líderes del Pacto Histórico es bien conocida y se ha ido incrementando por cuenta de diferencias en temas como los trabajos de empalme, designaciones de responsabilidad al interior de la colectividad y escándalos que han afectado a su movimiento, como la filtración de los “petrovideos” antes de segunda vuelta.

Frente a esos reparos, Bolívar llamó a no calificarlos como una “división interna” ni como una “puja” en la campaña para la elección del nuevo Contralor. “Yo estoy pidiendo que tumbemos la lista de elegibles por vicios de procedimiento”, agregó.

Recordemos que en las últimas horas Bolívar solicitó al Congreso revisar los requisitos para la elección del nuevo Contralor, pues no se estaría cumpliendo con la paridad de género en los candidatos y algunos estarían impedidos por estar inmersos en el escándalo de los recursos de la paz.

Lea también: Gobierno de Gustavo Petro buscará retorno voluntario de migrantes y refugiados venezolanos

A propósito de ese señalamiento, Roy Barreras, respondió a través de su cuenta de Twitter, señalando “apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del Gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques pero no se puede volver el chisme una actividad política” y agregó que “no tengo candidato”.

Enfatizó en relación a la lista de candidatos que “he dicho que lo revise jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir”.