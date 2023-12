‘No es una negociación simple como comprar o vender pollos’: Bruce Mac Master sobre salario mínimo

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, aseguró a RCN Radio que los empresarios no van a entregar una cifra sobre el incremento del salario mínimo para 2024, debido a que esto no es como “comprar y vender pollos”.

“No, ustedes saben que nosotros no estamos diciendo una cifra porque no, no, esta no es una negociación simple pues de, al estilo pues tradicional de cómo se compra un cheddar, eventualmente no se les cumple la fruta, los pollos, no, esta es una negociación bastante más sofisticada”, precisó el presidente de la ANDI.

En ese mismo sentido, el dirigente gremial precisó a RCN Radio que este no es un ejercicio en el cual se tenga el objetivo de ganarle el pulso a las centrales obreras del país, sino que se debe pensar en los impactos que tendría la economía colombiana a futuro.

“Esto no es un ejercicio simplemente de ganarle el pulso al otro y de tratar de mover al otro, no, es un ejercicio de inmensa responsabilidad con los hogares”, agregó Mac Máster.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias Giraldo, sostuvo que los empresarios están acostumbrados a que los gobiernos anteriores, si no había acuerdo, se acercaban lo más posible a la cifra entregada por ellos.

“Es que ellos estaban mal acostumbrados. Tenían gobiernos de que ellos ponían cualquier cifra y siempre. Si no había concertación, pues el Gobierno llegaba y sacaba un decreto siempre al lado de las propuestas de ellos”, afirmó Arias.

Cabe mencionar que la Junta Directiva del Banco de la República había hecho un llamado a la cautela en el ajuste del salario mínimo, de tal manera que su aumento no exceda de forma significativa la variación anual del índice de precios al consumidor en 2023.