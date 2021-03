No es útil atender reuniones cuando no quieren escuchar opiniones distintas: Gaviria a canciller

El expresidente criticó que esta reunión haya sido convocada por cumplir una orden del Consejo de Estado, lo que evidencia que no existe voluntad.

“Es obvio que el presidente hace esta convocatoria por la imperiosa obligación que tiene de cumplir la ley y no por su creencia en la conveniencia de que en todo el espectro político haya solidaridad con la política exterior del país”, apuntó en la carta.

Gaviria anunció que no asistirá a esta convocatoria.

“De manera muy cordial le expreso mi decisión de no asistir a una reunión que, en mi opinión, desnaturaliza la razón por la que esta se creó hace ya décadas. También, compromisos personales adquiridos con antelación hacen que para la fecha de citación me encuentre en el exterior”, subrayó.

Dijo que en pasados gobiernos esta comisión asesora ha sido importante en las decisiones internacionales del país, lo que para esta nueva administración no es una prioridad.

“Puedo comprender que la gran experiencia suya y la del presidente, así como sus profundos conocimientos sobre los temas internacionales, hagan innecesario reunir a la Comisión Asesora, algo que todos los gobiernos han hecho de manera reiterada pensando en lo que conviene al país”, dijo.

Gaviria señaló que el trabajo de esta Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ha sido importante sin importar las diferencias que se puedan tener en con los gobiernos de turno.

“A pesar de mis profundas diferencias con ese gobierno, asistí puntualmente a las reuniones de la Comisión Asesora que se convocaron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. No creo haber hecho daño con mi asistencia, ni recibí nunca comentarios adversos al papel que cumplí en tales circunstancias”, agregó.

Resaltó que sólo asistirá a estas reuniones cuando exista una verdadera voluntad.

“Cuando haya un gobierno que quiera construir consensos nacionales sobre la dirección de nuestra política exterior, estaré atento a aportar lo que pueda en esa dirección”, puntualizó.