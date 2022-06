No estoy negociando votos: Sergio Fajardo tras reunión con Rodolfo Hernández

El excandidato presidencial Sergio Fajardo negó de manera categórica que él o la colación Centro Esperanza haya aprovechado la reunión sostenida con Rodolfo Hernández, para pedir puestos en un eventual gobierno del ex alcalde de Bucaramanga.

En diálogo con RCN Mundo, Fajardo rechazó esas acusaciones y dijo que se trató de un encuentro en el que también participaron Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo.

"¿Yo endosé votos? En la vida alguien ha recibido de parte mía una instrucción de votar por alguien o le he dicho que tiene que estar en algún lugar. Yo no pretendo endosar votos y yo tengo muy poquitos votos. Entonces por qué se preocupan por tan poquitos votos", dijo Fajardo.

En ese sentido, el excandidato presidencial negó que sean ciertas las versiones orientadas a que durante este encuentro, miembros de la coalición Centro Esperanza condicionaron un eventual apoyo a Rodolfo Hernández sí aseguraba no otorgar puestos o participación alguna a los representantes del Uribismo.

"Lo que estoy haciendo es una forma de la política, unas propuestas, una manera coherente y consciente de actuar en política que es lo que he hecho siempre (...) Nosotros estamos en una conversación y luego vamos a decidir los primeros pasos que tenemos que hacer, cómo nos encontramos y eso es lo que estamos haciendo", manifestó Fajardo.

Asimismo, sostuvo que "yo no estoy negociando votos y nunca en mi vida he dicho que tengo tantos votos y cuando me siento aquí es porque tengo tantos votos. Yo me siento como una expresión de una forma de la política y si les parece bien (...) participé en la política y eso es lo que estoy representando".

