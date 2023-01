No estoy pensando en ser candidato: Sergio Fajardo tras oficializar alianza con Jorge Robledo

Los excandidatos presidenciales, Sergio Fajardo y Jorge Robledo consolidaron su alianza política y lograron un acuerdo para trabajar juntos de aquí en adelante y crear un nuevo partido que surgirá de los movimientos Dignidad y Compromiso Ciudadano.

El propósito no sólo será impulsar candidatos para las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre de este año, sino consolidar una nueva colectividad que a futuro piense en los comicios presidenciales.

Durante la presentación de esta unión, Fajardo aclaró que por ahora no está pensando en presentarse como candidato a la Alcaldía de Bogotá o a la Gobernación de Antioquia, como muchas personas se lo han sugerido.

“En ningún momento he considerado ser candidato. Yo estoy viviendo en Bogotá desde julio de 2019 y he vivido en otra oportunidad de mi vida, esta ciudad la conozco, la quiero, aquí he crecido y aquí he hecho gran parte de mi vida, pero nunca he considerado eso, aunque hay personas que me han sugerido y les agradezco que piensen en una persona como yo”, señaló.

Robledo, quien también suena como posible aspirante a la Alcaldía de la capital del país, no confirmó ni descartó esa opción, pero sí dijo que en su momento el partido político definirá quienes deben ser los candidatos que compitan en las urnas el próximo 29 de octubre.

“Las decisiones que se tomen sobre candidaturas, ya llegará el momento de tomarlas y esa es una cosa bien importante establecerlo y serán las determinaciones que la organización tome en los diferentes niveles de la vida nacional a lo largo de este año”, manifestó.

De otro lado, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, dijo que el nuevo partido que está surgiendo de la unión de Dignidad y Compromiso Ciudadano, tendrá unas diferencias considerables con el Pacto Histórico y será independiente frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Hemos llegado a un acuerdo sobre mantenernos como un partido independiente al Gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, porque creemos que es muy importante una labor de control político y de crítica frente a las diferencias profundas que tenemos en temas como gobernar con los partidos tradicionales y reconocer los avances en los que creemos que se han logrado en los últimos años”, sostuvo.

Fajardo y Robledo afirmaron que están haciendo “rancho aparte” para liderar una opción completamente distinta a la que representan los sectores de extrema derecha y extrema izquierda en el país.