"No existen normas que prohíban que familiares de funcionarios laboren en el Estado"

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aclaró algunos cuestionamientos contra la esposa del secretario jurídico de Presencia, Germán Quintero, quien tendría varios contratos con el Estado. El funcionario explicó que en este caso no habría ninguna inhabilidad por cuanto la señora es contratista.

Se trata de Claudia Marcela Montealegre, esposa de Germán Quintero, secretario jurídico de Presencia de la República, quien es contratista desde el año 2020 y se ha desempeñado como asesora en diferentes entidades del Estado "mucho antes que el señor Quintero fuera designado como secretario jurídico", indicó Muñoz.

Montealegre tiene más de 20 años de experiencia en su hoja vida pública. Ha trabajado en entidades cercanas al sector de la salud y en los últimos tres periodos de Gobierno asesoró a exministros como Mauricio Santamaría (Minsalud en el Gobierno de Álvaro Uribe), Alejandro Gaviria (Minsalud Gobierno de Juan Manuel Santos) y Juan Pablo Uribe (Minsalud Gobierno Iván Duque).

Desde el año 2020 Montealegre, se retiró como funcionaria y empezó a ejercer como contratista. "Es una persona con una hoja de vida amplia, con una experiencia suficiente para desempeñar los objetos contractuales en las entidades en las que está", aseguró el director del Dapre.

De acuerdo con Muñoz, "en la revisión que yo estuve haciendo en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), lo que se encuentra es que los contratos suscritos en el año 2021, en términos generales, son renovaciones del año 2020".

En las plataformas de contratación, se observa que hay cerca de 16 contratos suscritos en los últimos dos años de los cuales nueve corresponden al último año, no todos con entidades del Gobierno Nacional, sino también entidades del Estado como la Defensoría del Pueblo y otros entes territoriales.

"En el caso del secretario jurídico y su esposa, en cada una de sus declaraciones de la hoja de vida y en la firma de inhabilidades e incompatibilidades siempre se ha declarado esta información. La señora no es contratista del sector de la Presidencia de la República, por lo que ahí no existiría una inhabilidad o incompatibilidad", aseguró el director del Dapre.

Según explicó Muñoz, en este momento no existe ninguna inhabilidad en los contratos ya que Montealegre "tiene una hoja de vida con suficiente experiencia, formación probada, ha trabajado en diferentes entidades del sector público y también en otros Gobiernos". Y aseguró que "en este caso, Quintero no es ni ordenador del gasto ni la señora ha sido contratada por el sector. No existe, con la información en este momento disponible, ningún tipo ni de inhabilidad ni de incompatibilidad".

E indicó que, "no existe ninguna Norma que prohíba que familiares de funcionarios o de magistrados o de congresistas laboren en el Estado. Lo que se existen son las inhabilidades cuando se participan en procesos de contratación o selección o que en el mismo sector se encuentra nivel directivo".