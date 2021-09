Con 56 votos por el Sí y 30 por el No, en la Cámara de Representantes no fue aprobada la moción de censura contra la ministra de las TIC Karen Abudinen liderada por la oposición por la presunta pérdida de 70.000 millones de pesos, como pago de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados para llevar conectividad a las zonas rurales del país, situación que llevó a la renuncia a la funcionaria gubernamental.

La jornada de votación estuvo marcada por tensiones, cuando la oposición denunció que los congresistas no asistieron a la sesión presencialmente para hacer una 'jugadita': "mostrarse en línea pero no votar, para así no hacer quórum y que la Ministra Abudinen no responda políticamente por lo que hizo", dijo el representante Inti Asprilla.

Le puede interesar: Ladrón que atracó miscelánea fue entregado por su propia hermana

Asimismo, la oposición denunció que la presidencia de la Corporación, en cabeza de la representante Jennifer Arias por el Centro Democrático, decidió que la votación se hiciera por la plataforma y no nominal como generalmente se hace, es decir, cuando se llama a lista por el nombre del Congresista y se pregunta su voto.