"No fui escuchado", Petro atiza polémica por elección de gerente de Fedecafé

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la elección de Germán Alberto Bahamón, como nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, reiterando como no dio la orden de parar la el proceso de selección, sino que sugirió dar un compás de espera a la llegada del nuevo ministro de Hacienda.

"Yo no di ninguna orden a un gremio privado, Hice una solicitud respetuosa como responsable que soy de los dineros públicos del Fondo Nacional del Café. No fui escuchado. No está bien censurar candidatos porque son amigos de mis políticas para elegir los rivales", dijo Petro en su cuenta de Twitter.

Reitero, como lo hizo el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que "su política como lo expresé en mi campaña es apoyar la rentabilidad de la producción del pequeño caficultor, expandirla, asociarlo y lograr que del precio internacional vaya más al productor directo. Propuse industrializar más al café y protegerlo de importaciones".