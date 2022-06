No habrá debate presidencial antes de las elecciones en segunda vuelta. El candidato Rodolfo Hernández aseguró que no se puede dar pleno cumplimiento al fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, que lo ordenó, por cuenta de que su solicitud de aclaración del mismo no ha sido resuelta.

En una declaración que hizo por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales, el aspirante presidencial también aseguró que, desde que fue notificado de la decisión judicial, emprendió todas las acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto por los magistrados.

Sin embargo, según Hernández, no encontró una voluntad genuina en Gustavo Petro para ponerse de acuerdo en las reglas de juego que debían fijarse para que se desarrollara esta actividad, lo que quiere decir que su contendor no estuvo dispuesto a acatar esta orden judicial.

“A las 31 horas (de la notificación del fallo) el otro candidato contestó la invitación que le hice en una carta pública, afirmando que yo no pongo condiciones a este debate. Ninguna, ‘dejo en manos del sistema de medios público RTVC todos los detalles del debate’ y remató diciendo: ‘Nos vemos en Bucaramanga, por supuesto’”, explicó el ingeniero.

Y continuó: “De la anterior respuesta suscrita por el candidato deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho porque, al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contraria al fallo en comento”.

Dijo, además, que la afirmación de Petro sobre que dejaba en manos de un tercero los pormenores para la realización del debate, demostró que no quería cumplir, por lo cual le dio un “portazo” a la posibilidad de adelantar la discusión pública.

“Entendí la afirmación ‘nos vemos en Bucaramanga’ como una respuesta que daba por concluida cualquier posibilidad de seguir el mandato judicial cuyo termino perentorio que es el jueves 16 de junio, concluyó al vencerse el horario judicial, esto es a las 6:00 de la tarde. Esa afirmación de carácter indefinido, sin precisar fecha, hora, lugar, ni ninguna otra señal fue el portazo con el cual cerró la posibilidad de adelantar el debate judicialmente”, insistió.

Ante esta situación, el ingeniero Hernández dijo que el Tribunal Superior de Bogotá deberá determinar ahora quien incurrió en un desacato a esta orden judicial.

“Honorables magistrados, en los anteriores términos dejo informado al despacho las acciones que adelanté para dar cabal cumplimiento a la sentencia de tutela referida dentro de los términos correspondientes y acatando y respetando al pie de la letra lo resuelto por el despacho. Corresponderá al despacho determinar quien incurrió en desacato conforme a lo dispuesto”, finalizó Hernández en su comunicación oficial.