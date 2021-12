No habrá negociaciones con el ELN, advierte el alto comisionado de paz

Un duro cuestionamiento realizó desde Tubará (Atlántico) el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, respecto a las negociaciones para buscar un cese al fuego bilateral con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

En el marco de la entrega de instrumentos musicales a jóvenes del municipio de Tubará, el funcionario confirmó que no habrá intenciones de acercamiento, dado que el grupo continúa atizando la violencia en el país con hechos criminales.

Juan Camilo Restrepo fue enfático en señalar que las cifras de reclutamiento forzado en menores de edad es un punto de preocupación para el Gobierno Nacional, dado que a través de la actividad ilícita, le arrebatan a los jóvenes del país, sus sueños de formarse a nivel académico y profesional.

"No hay derecho a que a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país se les arrebaten sus sueños para alzarlos en armas y ser parte de una guerra que ellos no escogieron. No vemos ningún tipo de intención de diálogo por parte del ELN, y hasta que no cese la violencia en los territorios, no daremos nuestro brazo a torcer respecto a algún tipo de negociación", aseveró.

El alto comisionado para la Paz confirmó que la cruda violencia que genera el actuar delictivo del ELN se agudiza en sectores como Norte de Santander, Chocó, Urabá, y suroccidente colombiano.

"Mientras ocurran hechos criminales como la colocación de minas antipersonal, reclutamiento forzado con menores, entre otros; no habrán negociaciones. No vamos a permitir que con el concepto de paz se haga politiquería", sostuvo.

Así las cosas, Restrepo confirmó que a lo largo del gobierno del presidente Iván Duque, más de 350 mil familias víctimas del conflicto han sido reparadas administrativamente.

"Por supuesto que es un gran logro haber prorrogado la ley hasta el 2031 porque vencía en este 2021 y logramos ampliarla para que la etapa administrativa realice todos los trámites para que la parte judicial realice lo que le corresponde", indicó.

El anuncio se dio en el marco de la entrega de instrumentos musicales a jóvenes del municipio de Tubará (Atlántico), a través de una estrategia pedagógica para incentivar el desarrollo musical, cultural y pedagógica en el departamento.

Entre los instrumentos musicales que se entregaron hay trompetas, clarinetes, saxofones, flautas, corno francés, trombones, entre otros. Asimismo, implementos para su mantenimiento y buena conservación.

"Esta filosofía tiene un fondo muy importante y es que quien empuña un instrumento musical, jamás empuñará un arma y jamás estará pensando en la violencia como una forma que justifique el accionar en la sociedad", explicó Restrepo.

Esta inversión, superior a los $34 millones, hace parte del desarrollo del programa Paso a Paso, que lidera el Comisionado de Paz en los territorios y que ha permitido la capacitación y fortalecimiento de más de 7.000 Consejeros Territoriales de Paz en 300 municipios del país.