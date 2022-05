No hago coaliciones ni alianzas con nadie porque así es como se roban al país: Rodolfo Hernández 

El candidato presidencial Rodolfo Hernández aseguró que no hará alianzas ni acuerdos programáticos con ningún partido político o aspirante a la Presidencia, pero que si está de acuerdo en recibir apoyo al referirse a Sergio Fajardo.

En diálogo con RCN Mundo, el candidato del movimiento ciudadano Liga de Gobernantes Anticorrupción, señaló que si Fajardo quiere respaldar su candidatura lo puede hacer, pero señaló que no hará acuerdos programáticos con nadie "porque eso sería traicionar a quienes confiaron en su aspiración política".

En ese sentido, contó que Sergio Fajardo le planteó que con base en los resultados de las encuestas, el perdedor respaldaría al ganador sin problemas ni compromisos.

"Todas esas son especulaciones (...) La verdad es que el doctor Sergio Fajardo me invitó a un café en la casa hace tres semanas y yo fui y me dijo que por qué no uníamos los esfuerzos y se gastaba menos plata y menos esfuerzo y me dijo: Rodolfo la próxima encuesta que salga que no sea hecha por usted o por nosotros, el ganador recibe el apoyo del perdedor. Yo le dije: bueno hágale", dijo Hernández.

Manifestó que "no hago coaliciones ni hago alianzas, porque eso entre los políticos se llaman acuerdos programáticos y de gobernabilidad y eso es 'que se roba usted y que me robo yo".

El exalcalde de Bucaramanga agregó que en la reciente encuesta hecha por la firma Invamer, dobló a Sergio Fajardo en la intención de votos de los ciudadanos.

"Hace ocho días salió la encuesta de Invamer y en esa lo doblo, ese resultado no es manipulado ni contratado por mí, es simplemente una encuesta y una medición que se hizo", afirmó.