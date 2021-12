El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, entregó a la Registraduría Nacional del Estado Civil más de 1'850.000 firmas que respaldan su candidatura a la Presidencia de la República.

Durante el evento, Hernández aseguró que no hará alianzas con otros precandidatos o corrientes políticas y que continuará solo como un aspirante independiente, por lo menos hasta la primera vuelta presidencial.

“Nada de alianzas, porque la alianza es negociar, es un negocio que se hace entre políticos y esos negocios son contratos y puestos, no es política de bienestar, porque si eso fuera así Colombia no estaría en la ruina que hoy está y hoy hay 22 millones de colombianos aguantando hambre”, sostuvo.

El dirigente político aseguró que a los largo de los años ha quedado comprobado que “las alianzas produjeron más pobreza y por eso es que yo me mantengo independiente hasta el final. Yo me alío con los colombianos que quieran que esto cambie profundamente”.

Adicionalmente, Rodolfo Hernández prometió que en caso de llegar a la Presidencia de la República no impulsará ninguna reforma tributaria que, en su concepto, es un mecanismo que se utiliza para que los colombianos paguen lo que se roban los corruptos en el Estado.

“Reformas tributarias cero, está comprobado que lo que se necesita es buena administración, sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan, que son agitadores politiqueros, que les ponen contratos de prestación de servicios y a esos hay que sacarlos a todos y a la gente que trabaja hay que mirar cómo se le mejora el salario”, indicó.

Al ser preguntado sobre si considera que podría ser el candidato que le haga contrapeso a Gustavo Petro, el exalcalde afirmó que necesita el respaldo de toda la ciudadanía para que eso sea posible.

“Nosotros tenemos un camino que lo estamos recorriendo y hemos cumplido con todas las metas y llevar ese ímpetu a una realidad no depende de mí, yo pongo el cuerpo, yo pongo el trabajo, mi capacidad de pensamiento, mi experiencia, pero los ciudadanos deben poner la voluntad de cambiar esto porque yo solo no soy capaz, necesito que todos los colombianos me apoyen independientemente de los partidos políticos”, dijo.

Confirmó que cuando se abran oficialmente las inscripciones de candidatos a la Presidencia de la República dará a conocer quien será su fórmula a la Vicepresidencia de la República, quien será una mujer.