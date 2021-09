No haremos una reforma de la Policía a la medida de la izquierda: Presidente del Congreso

Gómez advirtió que en el Congreso no permitirán que se haga una reforma policial a la medida de la izquierda.

“La discusión con la oposición en este proyecto no es clara, yo no le creo a la oposición que venga a traer una discusión seria cuando hay más de tres proyectos de ley que buscan llevar la Policía al Ministerio del Interior; esta semana apareció uno que busca llevarla al Ministerio de Justicia, otro que busca desmontar el Esmad”, indicó.

“Cuando uno ve los proyectos de ley y la discusión con la oposición, quisiera entender que la discusión es seria, pero las señales no son serias (…) Lo lamento, pero tengo que ser muy claro en eso, la Policía Nacional la reforma el Gobierno de turno y aquí no le vamos a hacer una reforma a la medida de la izquierda”, sentenció.

El presidente del Senado indicó además que la discusión es bienvenida, pero mientras el Gobierno esté encabezado por el presidente Iván Duque y la Policía esté en manos del general Jorge Luis Vargas y mientras en el Congreso se siga respetando la institucionalidad, será en esa línea en la que continuarán actuando.

Por su parte, el representante Germán Blanco cuestionó que no se le haya tenido en cuenta para la discusión de la ponencia de esta reforma a la Policía.

“Yo no fui incluido en la construcción de la ponencia y a mí me llegó para la firma y cuando la hice imprimir, porque pensé que era un documento que se podía leer con facilidad, el mismo tiene 184 hojas y a las cuatro horas me dijeron que lo firmara y eso no es normal, yo no vine al Congreso de la República a eso”, manifestó.

Durante la audiencia se escucharon las posiciones del Gobierno y de otros sectores, incluso académicos, frente a este proyecto de ley que comenzó su trámite en el Congreso.