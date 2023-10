En su más reciente visita a Pereira el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a las denuncias sobre un presunto atentado del que sería objeto el presidente Gustavo Petro, durante el 2022 cuando era candidato.

Barbosa señaló que hasta el momento la investigación continúa y no se tiene evidencia si el hecho sería real, ni mucho menos de quiénes serían las personas implicadas, diferente a lo dado a conocer por parte del canal estatal RTVC, en donde se hace referencia a un reporte policial según el cual el hecho sería perpetrado por cabecillas de la banda delincuencial Cordillera, implicando a un empresario de la región.

Frente al caso, la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, explicó que en el momento de conocer acerca del caso, indagaron con integrantes de la campaña presidencial, pero no se obtuvieron datos puntuales.

“Iniciamos las indagaciones y revisamos las organizaciones criminales que hay en el departamento. Hoy tenemos la investigación por un supuesto atentado en Pereira, sin embargo, el informe en el que se hace referencia, no es más que orientativo, pero con él no se puede atribuir la responsabilidad a ciertas personas, cuando ni siquiera hemos podido corroborar si los hechos eran ciertos o no”, aseguró la vicefiscal.

Por otra parte, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que no sabe de dónde proviene la orden para que en este momento en todas las fiscalías especializadas del país se esté retirando el apoyo de personal de policía judicial para el esclarecimiento de delitos de alto impacto.

De acuerdo con el fiscal genera preocupación que con esta determinación se tenga en este momento represamiento de órdenes de captura para redes criminales en todo el territorio nacional y así mismo se tengan frenados los planes de extradición para grandes capos del narcotráfico.