No hay evidencia de intento de desvío de fondos de programa Ingreso Solidario: Planeación

Igualmente, agregó que "el problema fue de verificación de cédulas en el portal, se ponía un número de cédula falso y salía un registro que no correspondía, este proceso de búsqueda no implica que se hace un giro de manera inmediata, detrás de esto hay todo un proceso de verificación que evita que se destinen recursos a quienes no lo necesitan, esto pasó por todos los filtros del sector financiero”.

Frente al cuestionamiento de las bases de datos que tiene el DNP, sostuvo que “se hicieron varias verificaciones con UGPP, con la Pila, con la ADRES, todo el proceso es riguroso, no es exento de errores. No es fácil montar un programa de esta envergadura en dos semanas, pero estas fallas son solucionables”.

El funcionario aclaró que el error no es generalizado y aseguró que son pocos los casos que se han presentado: “Se están haciendo varios filtros, primero con el Sisbén, con ADRES, para saber si el usuario está fallecido o no. Con los bancos, para saber el estado financiero, si hay un nombre incorrecto asociado a una cédula; todo este sistema lo verifica. Los casos que son muy pocos quedan dentro del proceso eliminados”.

Finalmente, Gómez señaló que con este ingreso solidario se busca reducir el aumento de la pobreza en el país teniendo en cuenta que se estima que este indicador subiría 9 puntos porcentuales; es decir, en cinco millones de personas en medio de la coyuntura generada por la emergencia sanitaria.

“Buscamos recuperar credibilidad escuchando todas las críticas, resolviendo los problemas con el buscador y llegando a todos los beneficiarios. También abriéremos canales para que las personas que crean que son beneficiarias de este subsidio y no aparecen en el sistema escriban al correo del DNP”, puntualizó el funcionario.