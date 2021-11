No hay ninguna persona que diga que yo recibí coimas: Armando Benedetti

El senador Armando Benedetti volvió a pronunciarse sobre el proceso que se adelanta en su contra en la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito.

El legislador denunció ante el presidente de esa corporación, el magistrado Luis Antonio Hernández, una supuesta persecución política y judicial por parte de la Fiscalía tras haber aplicado la extinción de dominio a algunos de sus bienes.

Sin embargo, Benedetti aseguró que tiene pruebas que demuestran que sus propiedades no fueron adquiridas con dineros ilícitos, sino con préstamos y recursos propios.

“Ante la Corte Suprema de Justicia he demostrado que los recursos con los que compré mis bienes son producto de préstamos, recursos propios y hasta un leasing. El fiscal Bonilla Ovalle, sin preguntarle a nadie ni leer el expediente, aplica extinción de dominio de forma arbitraria”, indicó.

Adicionalmente, el parlamentario, que ahora hace parte de la coalición del Pacto Histórico liderada por Gustavo Petro, sostuvo que no existen pruebas que demuestren que recibió coimas.

“A todas estas, no hay ni una sola persona que diga que yo recibí una coima o fui cómplice de un delito. Y aun así me tienen vuelto mierda. No me están investigando por un delito sino que buscan para ver de qué me pueden acusar”, manifestó.

El congresista indicó que la diligencia de la Fiscalía que ordenó el embargo de algunos de sus bienes, entre ellos su apartamento ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá, fue ilegal.

Benedetti señaló que esta acción por parte del ente acusador viola su fuero de congresista, porque cualquier actuación legal en su contra debe ser aplicada por la Corte Suprema que es su juez natural.