No hay pruebas que vinculen a Jesús Santrich con narcotráfico, dice Sandra Ramírez

Sandra Ramírez, vicepresidenta del Senado de la República, aseguró que así como el narcotráfico ha permeado “toda la sociedad colombiana”, también lo hizo con algunos de los integrantes de las Farc.

Pese a ello, Ramírez dijo que en el caso de 'Jesús Santrich' aún no hay pruebas que lo vinculen con este delito. “Santrich es otro caso porque aunque está acusado, la Corte Suprema no halló las pruebas y Estados Unidos tampoco las envió cuando se le pidieron, y además en una entrevista, el mismo fiscal reconoció que era un entrampamiento a ‘Jesús Santrich’, y lo hacen para generar inseguridad jurídica al proceso, para ellos ocultar el verdadero rostro detrás de esto”, aseguró la senadora en charla con Roy Barreras.

Ramírez dijo que narcotráfico hay todas las instituciones; “en el Ejército, en la política, ,e incluso hay exsenadores acusados de narcotráfico y también los bancos”. Dijo que “ese flagelo llegó a nuestras filas, sí, de compañeros que se dejaron llevar como Gentil Duarte y Jhon 40”.

Frente a la polémica que han generado sus recientes declaraciones sobre reclutamiento de menores, dijo que son hechos que se dieron “por las condiciones de abandono a jóvenes que viven en el campo y no tienen tiempo de estudiar porque deben cumplir labores del campo y no hay políticas públicas para ellos”.

Sobre casos de violación en las Farc, la senadora dijo que “en Colombia hay cifras impresionantes de violación, incluso en la familia, y mire lo que está pasando con el Ejército, nosotros somos hijos de esta sociedad y tenemos un trayecto de conflicto y guerra, estos hechos pueden haber ocurrido y hay hechos dolorosos por los cuales había que acabar la guerra, esa guerra ocasiona hechos así”.

Enfatizó en que “los hechos que conocimos los tratamos como un delito gravísimo aunque de otros no nos enteramos”.

Frente el secuestro, Sandra Ramírez dijo que “una guerra requiere de muchos recursos y los contribuyentes han dado muchos recursos para la guerra en Colombia, y nosotros no vamos a negar que acudimos a esta práctica que hoy decimos que fue un error por el dolor que causamos, y por eso la guerra había que acabarla”.

Finalmente, envió un mensaje a las víctimas: “estamos dispuestos a los actos de reconciliación, a pedir perdón y comparecer por los hechos que ocurrieron en el conflicto y no debieron ocurrir, y haremos lo posible por cumplir e ir de la mano con ustedes para que se de cumplimento el acuerdo”.